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Спорт
25 января 2022  11:49
Арсений Каримов

Экс-нападающий «Рубина» Азмун сдал положительный тест на коронавирус

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Бывший игрок «Рубина» Сердар Азмун, ныне выступающий за «Зенит», сдал положительный тест на коронавирус во время пребывания в расположении сборной Ирана. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Таким образом, нападающий пропустит матч сборной против Ирака, который должен состояться 27 января.

Азмун подписал контракт с леверкузенским «Байером-04», куда перейдет по окончанию сезона в статусе свободного агента. Форвард выступал за казанский «Рубин» с 2013 по 2016 и с 2017 по 2018 год. За это время он провел 67 матчей, в которых забил 14 мячей.

#фк рубин #сердар азмун
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