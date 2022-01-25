Экс-нападающий «Рубина» Азмун сдал положительный тест на коронавирус

Бывший игрок «Рубина» Сердар Азмун, ныне выступающий за «Зенит», сдал положительный тест на коронавирус во время пребывания в расположении сборной Ирана. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Таким образом, нападающий пропустит матч сборной против Ирака, который должен состояться 27 января.

Азмун подписал контракт с леверкузенским «Байером-04», куда перейдет по окончанию сезона в статусе свободного агента. Форвард выступал за казанский «Рубин» с 2013 по 2016 и с 2017 по 2018 год. За это время он провел 67 матчей, в которых забил 14 мячей.