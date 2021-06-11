Экс-нападающий «Ак Барса» Найджел Доус перешел в немецкий «Адлер-Мангейм»

Нападающий Найджел Доус, который прошедший сезон выступал в составе казанского «Ак Барса», подписал контракт с клубом немецкой хоккейной лиги «Адлер-Мангейм». Уроженец канадского Виннипега с казахстанским паспортом будет играть в составе восьмикратного чемпиона Германии по хоккею до окончания сезона-2022/2023.

«Я очень счастлив быть частью такой ведущей команды, как "Адлер". Принимая во внимание историю команды, принять предложение этого клуба было несложно. Моя цель – активно помогать команде и вернуть титул "Мангейму"», – рассказал Доус о своем переезде в Германию.

За десять лет в КХЛ Доус провел 608 матчей, в которых забросил 293 шайбы и сделал голевых 257 передач. Доус – самый успешный бомбардир не из России в истории лиги. Его 550 бомбардирских очков являются пятыми по количеству набранных баллов в лиге, а 293 гола – второй результат в истории КХЛ.