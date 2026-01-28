news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 января 2026 12:31

Экс-начальника отделения ГАИ Елабужского района осудили за взяточничество

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане перед судом предстал бывший начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району. Его признали виновным во взяточничестве, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в апреле 2024 года полицейский получил взятку кондиционером от директора автошколы за содействие в приеме документов и назначении дат экзаменов для студентов.

Также он получал взятку в виде заправки автомобилей от механика транспортной компании в обмен на ускоренный осмотр транспортных средств. Кроме того, зимой 2024 года он сфальсифицировал документы после ДТП, чтобы получить завышенную страховую выплату.

Суд назначил экс-полицейскому штраф и 3,5 лет лишения свободы условно.

#осудили #елабужский район рт #приговор суда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

27 января 2026