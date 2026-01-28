Экс-начальника отделения ГАИ Елабужского района осудили за взяточничество

В Татарстане перед судом предстал бывший начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району. Его признали виновным во взяточничестве, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в апреле 2024 года полицейский получил взятку кондиционером от директора автошколы за содействие в приеме документов и назначении дат экзаменов для студентов.

Также он получал взятку в виде заправки автомобилей от механика транспортной компании в обмен на ускоренный осмотр транспортных средств. Кроме того, зимой 2024 года он сфальсифицировал документы после ДТП, чтобы получить завышенную страховую выплату.

Суд назначил экс-полицейскому штраф и 3,5 лет лишения свободы условно.