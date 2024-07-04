Экс-начальник отделения ГИБДД в Татарстане предстанет перед судом за взятку

Бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Лениногорскому району предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно версии следствия, в 2023 году экс-начальник отделения ГИБДД, не имея законных прав на предоставление транспортных услуг, через своего знакомого, который дал ему заем в размере 1,4 миллиона рублей, приобрел грузовик КамАЗ с прицепом. Он убедил свою родственницу заключить фиктивные сделки о покупке транспортных средств на ее имя.

Женщина заключила мнимую сделку с предпринимателем об аренде у нее транспорта, а тот в свою очередь заключил договор с сельхозпредприятием на оказание транспортных услуг. Вся выручка передавалась экс-начальнику отделения, который незаконным путем получил доход в 1,6 млн рублей.

Более того, стремясь увеличить прибыль, начальник отделения давал своим подчиненным указания не останавливать автомобили, управляемые водителями сельскохозяйственного предприятия. Взамен он получил вознаграждение в виде офисного кресла.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.