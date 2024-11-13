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Экс-начальник отдела Минобороны РФ Макеев получил четыре года условно за взятку
Бывший руководитель отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Евгений Макеев получил условный срок в 4 года за взяточничество, сообщает СК РФ.
Согласно решению суда, Макеев, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штрафу свыше 2,6 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе СК РФ.
Во время судебного разбирательства было установлено, что в 2019 году Минобороны подписало многомиллионный контракт на проведение опытно-конструкторских работ с директором АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергеем Червяковым.
В 2020 году Владимир Вертелецкий, возглавлявший управление департамента Минобороны по госзаказу, и его подчиненный Макеев получили взятки от Червякова в размере более 1,8 миллиона рублей за прием работ ненадлежащего качества.
В настоящее время Вертелецкий изучает материалы дела. Уголовное производство в отношении Червякова выделено в отдельное дело, и после ознакомления обвиняемого с документами оно будет направлено в суд для утверждения обвинительного заключения.
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