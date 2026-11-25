Экс-начальника отдела отдела лицензирования Госалкогольинспекции РТ Ильдара Хузина признали виновным в получении взятки, сообщает прокуратура РТ.

По данным ведомства, с мая по ноябрь Хузин получил от директоров двух фирм взятку 857 тыс. рублей за выдачу лицензий на продажу алкоголя. На него возбудили уголовное дело.

Суд назначил Хузину 5,5 лет строгого режима и штраф 8 млн рублей, а также лишил права занимать должности в государственных органах и постановил конфисковать всю сумму взятки. Приговор в силу пока не вступил.