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Происшествия
23 декабря 2022  12:48
Елена Саляхова

Экс-начальник колонии №3 отправился за решетку на 4 года за взятки

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Верховный суд Татарстана поставил точку в засекреченном деле бывшего начальника пестречинской колонии №3 Александра Мелешенко. Его признали виновным во взятке и превышении должностных полномочий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Дело проходило в закрытом режиме, куда не пускали ни представителей СМИ, ни других слушателей.

Задержали Мелешенко в сентябре 2021 года. По версии следствия, он якобы получил от одного осужденного 46 тысяч рублей на закупку стройматериалов. От другого он потребовал почти 150 тысяч рублей за покровительство. 

Руслан Галиев добавил, что в прениях прокуратура попросила суд признать Мелешенко виновным и отправить его за решетку на пять лет. Кроме того, гособвинение потребовало лишить его права занимать должности в госорганах в течение двух лет, а также звания подполковника внутренней службы.

Приговор был оглашен накануне. Суд отправил Мелешенко в колонию общего режима на 4 года.

#колония #взятка
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