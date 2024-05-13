Экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева приговорили к 24 годам за убийство супруги

Бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой, передает РИА Новости.

Судебный процесс вызвал большой резонанс как в Казахстане, так и за его пределами. Дело Бишимбаева является первым разбирательством в истории Казахстана, которое транслируют в прямом эфире.

По данным агентства, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября прошлого года в ресторане в Астане. По версии следствия, Бишимбаев избивал ее до смерти порядка восьми часов.

Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.