Экс-министр внутренних дел РСФСР назвал Беловежские соглашения «совершенно незаконными»

Беловежские соглашения, подписанные 8 декабря 1991 года, были абсолютно незаконными, поскольку для распада СССР требовался всесоюзный референдум. Такое мнение высказал в разговоре с «Татар-информом» бывший министр внутренних дел РСФСР Андрей Дунаев.

«Незаконный развал великой страны. Это надо было референдум проводить по всей стране. А итоги референдума были в пользу сохранение Союза», — заявил он.

Дунаев также рассказал, что его сознательно не пригласили на встречу в Беловежскую пущу. По его словам, с ним накануне связывались коллеги из Украины и Белоруссии, чтобы уточнить детали поездки, но он не был включен в делегацию.

«Моё мнение, и [государственный секретарь РСФСР Геннадий] Бурбулис, и [Президент РСФСР Ельцин] Борис Николаевич знали, что я против развала Союза. И меня даже не взяли как министра», — отметил он.