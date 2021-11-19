Экс-министр по делам национальностей Тишков раскритиковал идеологов «башкиризации»

Бывший министр по делам национальностей РФ, академик РАН Валерий Тишков раскритиковал деятельность идеологов «башкиризации» татар, проживающих на северо-западе Башкортостана, и усомнился в обоснованности их присутствия в экспертном совете Федерального агентства по делам национальностей. Своим видением ситуации он поделился на своей странице в соцсети Facebook.

«В составе [экспертного] совета обнаружил сразу трех представителей Башкирии (и ни одного от Татарстана). Эти трое мне были известны последние годы как проводники крайних проявлений башкирского этнонационализма», — заметил Валерий Тишков.

После этого ученый и политик перечислил сомнительные инициативы этих экспертов. В первую очередь это собственно продвижение программ «башкиризации» «населения северо-западного региона республики, где исторически проживают преимущественно татары, а точнее — существует татаро-башкирский этнокультурный симбиоз».

Упомянул исследователь и установку в татарских районах памятных стел с написанием названий мифических башкирских родов, и попытку рассматривать язык местных татар в качестве «северо-западного диалекта башкирского языка», и «отчаянную агитацию среди населения данного региона Башкирии с призывом „запишись башкиром!“ в ходе переписи населения».

Тишков добавил, что «именно эти действия вызвали, возможно, не всегда адекватную, но все равно в принципе ответную реакцию со стороны Татарстана». По его оценке, эта ситуация стала одной из самых напряженных за последние один или два года, а частично разрядить обстановку удалось только за счет дополнительных усилий «со стороны условного „центра“».

«И вот они, красавчики, в составе экспертного совета главного федерального органа исполнительной власти в сфере национальной политики! За какие свершения и по каким соображениям такое подношение довольно сомнительным по своим „заслугам“ людям при том, что от большинства российских республик в совете вообще нет представителей?» — заявил Валерий Тишков.

В завершение экс-министр констатировал: «Этот мой вопрос остался пока без ответа. Всё это было высказано открыто на заседании и, конечно, стоило мне многих нервных клеток. Но иногда бывает, что „не могу молчать“».

Валерий Тишков — советский и российский историк, этнолог и социальный антрополог. С 1989 по 2015 год руководил Институтом этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая (сначала АН СССР, затем РАН). В 1992 году был министром по делам национальностей Российской Федерации. С 2000 года — директор Центра социальной антропологии РГГУ. Академик РАН с 2008 года, с 2013-го — академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН (с 2013). Вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук. Заслуженный деятель науки РФ (1999).