Экс-министр печати Татарстана Хамматов награжден медалью «100 лет образования ТАССР»

Фото: Рамиль Гали

Отмечающий сегодня 75-летие бывший министр печати Татарстана Шамиль Хамматов награжден медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Указ о награждении медалью Шамиля Хамматова за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Рамиль Гали

Медаль юбиляру вручил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Шамиль Хамматов родился 27 августа 1946 года в Казани, много лет проработал в редакции газеты «Советская Татария». В 1986 году был назначен заведующим сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС, в 1989 году — председателем Государственного комитета ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В 1991–1992 годах Хамматов был министром информации и печати Республики Татарстан, с 1993 по 2011 год занимал руководящие посты в татарстанских средствах массовой информации.

Шамиль Хамматов — заслуженный работник культуры Республики Татарстан, ветеран труда.

Фото: © Рамиль Гали

С 75-летием Шамиля Хамматова поздравил также Союз журналистов Татарстана, который он возглавлял с 1990 по 1994 год. В союзе отмечают, что интерес к профессии и публицистический дар Хамматов-младший унаследовал от своего отца — легенды татарской журналистики Шамси Хабибулловича Хамматова, возглавлявшего одно время объединенную редакцию газет «Советская Татария» и «Социалистик Татарстан» (ныне — «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан») и Союз журналистов республики с 1959 по 1983 год.

«В центре его внимания как журналиста всегда были самые актуальные вопросы социально-экономического развития республики, межнациональные отношения, проблемы татарского языка, деятельности национально-культурных автономий и организаций татарской диаспоры в регионах России», — отмечается в поздравлении.

Фото: © Рамиль Гали

Шамиль Хамматов поблагодарил за поздравления и отметил, что сегодня отраслью управляют люди, которые знают журналистику и профессионально к ней относятся. «Уровень самой журналистики по сравнению с прошлыми годами в целом вырос», — заметил юбиляр.

Шамиль Хамматов в настоящее время работает над мемуарами. «Чтобы был запас энергии, нужно продолжать писать, нельзя бросать», — убежден журналист.