Экс-министр образования Филиппов объяснил, зачем в России ввели ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2001 году для борьбы с коррупцией при поступлении в вузы и повышения доступности высшего образования для абитуриентов из регионов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал экс-министр образования России, президент РУДН, организатор введения ЕГЭ Владимир Филиппов.

По словам Филиппова, в 1990-х годах сложилась ситуация, при которой многие престижные университеты фактически были закрыты для иногородних поступающих. Семьи просто не имели средств на поездки для сдачи экзаменов в конкретные вузы, особенно в крупные города.

Как следствие, в ведущие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Томска поступали в основном выпускники школ этих же городов.

Второй причиной введения ЕГЭ стало массовое репетиторство с коррупционной составляющей. При каждом вузе в 90-е годы открывались платные подготовительные курсы, которые абитуриентам необходимо было обязательно пройти. Преподавали на них те же педагоги, которые затем участвовали в проведении вступительных экзаменов.

Третья причина, по словам Филиппова, заключалась в необходимости ликвидировать разрыв между школьной программой и требованиями на вступительных испытаниях, а также создать единый измеритель итоговых знаний выпускников.