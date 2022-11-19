Экс-министр финансов США раскритиковал идею G7 ввести потолок цен на российскую нефть

Экс-глава Минфина США Стивен Мнучин подверг жесткой критике инициативу стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть, назвав ее неосуществимой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», – заявил Мнучин на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке калифорнийского Института Милкена.

Он также уверен, что ограничительные меры, которые западные страны ввели против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы воплощены раньше.

По мнению Мнучина, какие бы ценовые ограничения на российскую нефть ни вводили страны G7, стоимость черного золота в конечном счете будет определять рынок.

Ранее сообщалось, что 23 ноября «Большая семерка» намерена объявить об уровне потолка цен на нефть из России.

Президент Владимир Путин, комментируя идею западных лидеров, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.