Экс-министр Австрии: Энергокризис спровоцировала сама Европа еще в 2021 году

Энергокризис в Европе развернулся задолго до кризиса газового — еще в 2021 году. Причем спровоцирован он не Россией, а самими европейскими политиками, уверена экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что «совершенно не нужно думать только о грядущей зиме», чтобы оценить серьезность ситуации.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <...> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — подчеркнула бывший глава МИД.

Кнайсль считает, что европейский рынок электроэнергии сейчас действует с большим перекосом и по «каким-то непонятным принципам». Он отнюдь не является привычной взаимозависимостью спроса и предложения из-за приоритета в сторону возобновляемой энергии.

«Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа. Даже когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», — заключила она.

Президент России Владимир Путин не раз указывал, что Москва не использует нефть и газ в качестве оружия политической борьбы. Европа сама перекрыла поставки, введя антироссийские санкции, а с приходом трудностей начала искать виноватых в ситуации.