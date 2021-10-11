Экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин показал свое новое рабочее место

Бывший глава Нижнекамского района Татарстана и мэр Нижнекамска Айдар Метшин показал свое новое рабочее место. Завтра, 12 октября, состоится первое пленарное заседание Государственной Думы ФС РФ VIII созыва.

«Несмотря на то, что сегодня выходной, у нас идет подготовка к первому пленарному заседанию Государственной Думы РФ VIII созыва. Это мое новое рабочее место! Сегодня нас знакомили с работой электронной системы», — написал Метшин.

«По твоей задумчивости, похоже, сложноватая задача», — отреагировал на пост почетный гражданин Нижнекамска нефтяник Хамза Багманов.

«Новых достижений!» — написал пользователь под ником salakhova4428. «Очень идет Вам новое место!» — отметила smoliakovalife.

Перед началом работы нового состава нижней палаты российского парламента Айдар Метшин сдал тест на коронавирус.

«Для всех участников обязательно тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции. Сегодня я сдал ПЦР-тест и готовлюсь к первому пленарному заседанию», — сообщил депутат Госдумы РФ.