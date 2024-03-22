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Экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин был в «Крокус Сити Холл» незадолго до стрельбы
Депутат Госдумы от Татарстана, экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин был в Crocus City Hall, незадолго до того, как там произошла стрельба. Об этом бывший градоначальник рассказал на видео.
«Добрый день, друзья. Я нахожусь в концертном зале "Крокус Сити". Очень скоро здесь начнется концерт легендарной группы "Пикник". Я с удовольствием поделюсь впечатлениями после концерта», – говорит Метшин на видео.
Напомним, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу, а после случился пожар. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек.
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