Экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин был в «Крокус Сити Холл» незадолго до стрельбы

Депутат Госдумы от Татарстана, экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин был в Crocus City Hall, незадолго до того, как там произошла стрельба. Об этом бывший градоначальник рассказал на видео.

«Добрый день, друзья. Я нахожусь в концертном зале "Крокус Сити". Очень скоро здесь начнется концерт легендарной группы "Пикник". Я с удовольствием поделюсь впечатлениями после концерта», – говорит Метшин на видео.

Напомним, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу, а после случился пожар. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек.