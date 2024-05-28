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Экс-мэр Магаса объявлен в розыск по делу о мошенничестве и превышении полномочий
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии.
«Экс-мэр Магаса Аушев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. Аушев скрылся от следствия и объявлен розыск», – сказал собеседник агентства.
В середине мая региональное МВД сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника мэрии Магаса, которого подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом почти в 2 млн рублей. Фамилия чиновника не называлась.
Аушев возглавлял администрацию Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года.
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