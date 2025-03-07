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Происшествия 7 марта 2025 17:58

Экс-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 млрд рублей

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Генпрокуратура требует конфисковать в пользу государства активы, предположительно полученные коррупционным путем, у экс-руководителей структур «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, пишет ТАСС.

В иске прокуратуры подчеркивается, что Селезнев и Митюшов целенаправленно и согласованно обогащались за счет активов «Газпрома» и государства, являющегося его основным акционером. По оценкам Генпрокуратуры, из «Газпром нефтехим Салават» было выведено не менее 150 млрд рублей.

Следствие утверждает, что, используя служебное положение, Селезнев и Митюшов получали доступ к конфиденциальной информации и переводили активы компании в свою собственность, оформляя их на подконтрольные юрлица. В частности, Митюшов, являясь гражданином Литвы, приобрел ряд стратегических предприятий в Башкирии, что противоречит законодательству. Полученные средства переводились на счета за рубежом и инвестировались в различные компании.

Генпрокуратура просит суд арестовать имущество ответчиков и их родственников.

#Газпром #Генпрокуратура РФ
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