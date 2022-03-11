Экс-менеджер «Спартака» Газизов проиграл в суде дело о восстановлении в должности в клубе

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов проиграл судебное разбирательство в Октябрьском суде Уфы, в рамках которого требовал признать его увольнение из московского клуба незаконным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова юриста красно-белых Татьяну Завьялову.

«Газизову отказали во всем — в удовлетворении иска о восстановлении на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, о признании приказа об увольнении незаконным. С точки зрения закона здесь не может быть неожиданности, потому что мы были уверены в своей позиции и эти требования было невозможно удовлетворить с точки зрения закона», — заявила Завьялова.

Напомним, в период с июля по декабрь 2020 года Шамиль Газизов занимал должность генерального директора в «Спартаке», после чего был уволен со скандалом. С марта 2021 года стал работать на аналогичной должности в «Уфе».