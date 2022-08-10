Экс-лидер «Салавата» Хартикайнен перешел в швейцарский «Серветт» Линуса Умарка

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен подписал контракт с клубом «Серветт». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Швейцарской национальной лиги.

Отмечается, что соглашение финского форварда с командой из Женевы рассчитано на один сезон.

Стоит отметить, что в данный момент в составе «Серветта» выступает бывший партнер Хартикайнена по «Салавату Юлаеву» Линус Умарк.

Напомним, 32-летний финн играл в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2013 по по 2022 год. Перед стартом плей-офф прошлого сезона он, как и остальные легионеры уфимского клуба, покинул команду. В феврале этого года Теему стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а чуть позже выиграл и чемпионат мира.