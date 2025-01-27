Экс-лидер «Рубина» Денис Бояринцев оценил игру казанского клуба в этом сезоне РПЛ

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Экс-полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев в интервью «ТИ-Спорту» прокомментировал выступление клуба под руководством Рашида Рахимова в нынешнем сезоне РПЛ.

«Удается ли следить за "Рубином" нынешним под руководством Рашида Рахимова? Футбольный стиль Рашида Маматкуловича хорошо известен. Все команды под его руководством отличались надежной игрой в обороне. Очень мне нравится, как действует в нападении "Рубина" Даку. При вязком футболе, где много борьбы, он постоянно цепляется за мячи, создает моменты себе, партнерам. "Рубин" не играет в атаке ярко, но добивается побед за счет организованного футбола. Тут опять же мы возвращаемся к разговору о результате. Если перед Рашидом Маматкуловичем ставятся строгие задачи и он их решает, то какие могут быть претензии по игре. Я считаю, что "Рубин" в этом сезоне РПЛ смотрится достойно», – сказал Бояринцев.

По итогам 18 туров «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.