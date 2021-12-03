Экс-конгрессмен США: Украина отдала России Крым и Черноморский флот добровольно

В 2014 году Украина по своей воле отдала России Крым и Черноморский флот. Такое мнение в статье для журнала Newsweek выразил экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот», — цитирует его RT.

По его словам, сейчас из-за коррупции и некомпетентности властей Украина не может «перестать зависеть от Москвы».