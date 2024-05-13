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Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко по статье Уголовного кодекса. Об этом следует из базы данных ведомства.
«Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК», – следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Как передает РИА Новости, в марте следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
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