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Экс-командующий 58-й армией генерал Попов обжаловал домашний арест
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России, генерал Иван Попов, подал апелляцию на решение о его домашнем аресте. Информация об этом поступила из 235-го гарнизонного военного суда, сообщает РИА Новости.
Ранее, в понедельник, суд постановил поместить генерала Попова под домашний арест до 11 октября. Слушание дела проходило при закрытых дверях. Апелляционная жалоба была зарегистрирована 18 июля.
Следственный комитет России выдвинул обвинения против генерала в причастности к крупному хищению. По данным следствия, в 2023 году было незаконно присвоено более 1700 тонн металлопроката, изначально закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Эти материалы, оцениваемые в сумму свыше 100 миллионов рублей, предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
Следствие полагает, что за свое участие в этой схеме генерал Попов получил вознаграждение в размере немногим более одного миллиона рублей.
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