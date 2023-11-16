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Экс-командующего 6-й армией ВВС нашли мертвым в Ставрополье
Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова обнаружили мертвым в доме в Ставрополье, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, тело генерал-лейстенанта нашли накануне. Рядом лежало тело женщины, в данный момент устанавливается ее личность.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
В 2002 году Владимир Свиридов окончил Военную академию Генштаба и получил назначение на должность замкомандующего армией ВВС и ПВО, а в 2005 году указом президента был повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО. В этой должности он находился до 2009 года.
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