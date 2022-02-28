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Спорт
28 февраля 2022  18:30
Дамир Садриев

Экс-капитан «Рубина» станет игроком казахстанского «Актобе»

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Бывший футболист «Рубина» Руслан Камболов близок к подписанию контракта с казахстанским «Актобе». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, ожидается, что 32-летний полузащитник заменит в команде Мате Црнчевича, который должен покинуть казахстанский коллектив уже в ближайшее время. 

Напомним, Камболов провел в составе «Рубина» 129 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами. На протяжении нескольких сезонов россиянин носил капитанскую повязку казанского клуба.

Последним клубом полузащитника был тульский «Арсенал», который он покинул в январе в связи с истечением контракта.

#фк рубин #руслан камболов #Футбол
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