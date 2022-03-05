Экс-капитан «Рубина» Руслан Камболов стал игроком казахстанского «Актобе»

Бывший футболист «Рубина» Руслан Камболов подписал контракт с «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«Приветствуем новичка в красно-белой семье и желаем ему больших успехов с нашим клубом», — говорится в сообщении.

Напомним, Камболов провел в составе «Рубина» 129 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами. На протяжении нескольких сезонов россиянин носил капитанскую повязку казанского клуба.

Помимо «Рубина», Камболов выступал также за «Краснодар» «Локомотив» и тульский «Арсенал». Вызывался в сборную России, в составе которой провел 6 матчей.