Экс-капитан казанского «Ак барса» готов заняться развитием хоккея в Лисичанске

Лисичанск может стать хоккейной столицей Луганской народной республики, а возглавить развитие этого вида спорта на подшефной Татарстану территории готов звезда КХЛ, экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Об этом он заявил во время встречи с мэром города Эдуардом Сахненко.

«Для развития любых видов спорта, в том числе и хоккея, нам нужен настоящий лидер, за которым бы пошли дети, который бы мотивировал наших юных горожан к занятию в секциях разной направленности», – считает глава Лисичанска.

Фото: © «Татар-информ»

В подшефный Татарстану город Данис Зарипов прибыл вместе с вице-президентом Федерации синхронного плавания Российской Федерации Ольгой Павловой. В сопровождении вице-премьера Евгения Варакина они встретились с подростками занимающихся вольной борьбой и передали ребятам форму и спортивный инвентарь. Кроме того, подростки получили приглашение на участие в сборах, которые в ближайшее время пройдут в Казани.

Также в ходе своего очередного визита в подшефные города Луганской народной республики Ольга Павлова поделилась планами развития массового спорта в Лисичанске и Рубежном.

Фото: © «Татар-информ»

«Это дзюдо, художественная и спортивная гимнастика, тхэквондо и многие другие спортивные дисциплины. Это конечно же футбол. Думаю, что и любители хоккея здесь появятся. Всем мы найдем по душе занятие, главное, чтобы ребята были здоровы и занимались спортом. Кроме того, республика Татарстан намерена оказать поддержку нашим городам и в восстановлении спортивных объектов», – отметила Павлова.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого