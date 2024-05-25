Экс-капитан «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин: «Ужасно, что спорт перемешался с политикой»

Владимир Чагин: «Мое мнение в том, что чувство Родины и патриотизма должно быть важнее спортивных достижений»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Маршрут ралли «Шелковый путь – 2024» пройдет на одном дыхании»

Владимир Геннадьевич, во-первых, конечно, хотелось бы услышать от вас о предстоящем ралли «Шелковый путь», которое пройдет в июле 2024 года. Чем оно будет удивлять зрителей, болельщиков, участников?

2024 год — это пятнадцатилетие международного ралли «Шелковый путь». Первое ралли прошло в 2009 году по маршруту «Казань-Ашхабад» по трем странам: Россия, Казахстан, Туркменистан. Оно было организовано по инициативе президентов этих стран и с их личным участием на финише в Ашхабаде. Далее это событие стало ежегодным, и спортсмены этому очень рады, находясь в ожидании следующего старта ралли.

Характерной особенностью нашего проекта является то, что маршрут гонки никогда не повторяется. Каждый год мы стараемся дать участникам новые трассы, новые маршруты, открыть что-то новое, новые природные ландшафты. Ну и зрителям из тех регионов, по которым проходит маршрут, дать возможность пообщаться с участниками вживую. Очень здорово, что за эти годы маршрут ралли проходил по пяти странам: Россия, Монголия, Казахстан, Китай и Туркменистан.

И этот год — не исключение. Маршрут будет проходить, как известно, по территории России и Монголии. Старт будет дан из Томска. Я, признаться, когда впервые там побывал, был приятно удивлен. Открыл для себя красивейший российский сибирский город с традиционной нашей русской архитектурой. Был очень впечатлен и, когда вернулся, очень много рассказывал об увиденном. Это и студенческий город, образовательная столица Сибири, там большое количество федеральных вузов. Это также и один из крупнейших газовых хабов нашей страны, такая газовая артерия России, где контролируется распределение газа по восточной части нашей страны. Как человек из промышленности, я был тоже очень приятно удивлен тому, как масштабно все это организовано в плане и безопасности, и контроля. В очередной раз проникся уважением к компании «Газпром». И мы, организаторы, очень рады, что, начав работать в Томске, мы сможем подарить те эмоции, которые получили, и участникам, и всем гостям нашего ралли, всем представителям СМИ, которые приедут сюда на старт 5 июля.

Далее маршрут гонки пройдет через Барнаул, Горно-Алтайск и дальше устремится в Монголию. Республика Алтай, где находится прекрасный Чуйский тракт, – это незабываемо. Кому в жизни доводилось по нему проехать, у того впечатления останутся на всю жизнь. Дистанция по Чуйскому тракту пройдет через Алтайские горы, это около 400 км, но этот день пролетит на одном дыхании и оставит, я уверен, незабываемые эмоции у всех, кто там будет. Это здорово. Одна из идей нашего проекта еще и познакомить людей с природными красотами нашей страны.

Далее ралли устремится в Монголию. «Шелковый путь» пройдет с запада Монголии в центральную часть и финиширует в Улан-Баторе. Причем, очень символичное и уникальное совпадение, что в эти дни пройдет главный ежегодный национальный праздник Монголии Наадам (Надом), и участники смогут открыть для себя побольше традиций монгольского народа и красот Монголии, захотят вернуться туда и посетить страну уже не только во время спортивных событий, а приехать с друзьями, семьями в качестве туристов.

А если говорить именно про сложность трассы в сравнении с прошлыми годами – она будет труднее?

В предыдущие три года, в силу ковидных ограничений и политических обстоятельств, мы проводили наше ралли по территории РФ. Благо, просторы нашей родины позволяют это сделать и многое открыть не только для самих граждан страны, но и для иностранных гостей. В отличие от последних нескольких лет, в этом году наши участники встретят дюны пустыни Гоби, горные высоты до 2 – 2,5 тыс. метров. Это и для техники непросто, да и участникам нужно иметь специальную подготовку. Ну и горы всегда привлекают человека. Степи Монголии, холмистые с перепадами высот, также всегда здорово запоминаются участникам, потому что это простор и панорама. Можно гнать на полной скорости, обгонять друг друга, не как на узких лесных или горных трассах.

2024 год — это 15-летие международного ралли «Шелковый путь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы рады, что «Шелковый путь» поддерживается уже 15 лет, и на нас большая ответственность, чтобы это направление продолжать»

Когда вы смотрите на спортсменов, которые надевают амуницию и готовятся к заезду, пропитываетесь ли ностальгией?

Мне неоднократно задавали вопрос, сел бы я снова за руль, чтобы быть участником. Да, это был самый яркий период в моей жизни. Уверен, любой спортсмен в любом виде спорта, добившись значимых высот, в своей дальнейшей биографии вспоминает моменты, когда он был участником. Побеждал или проигрывал, стремился, уступив соревнование, собраться с силами и эмоциями и снова победить.

Большой спорт – это незабываемый период в жизни человека. Но у меня это было уже давно. Я рад, что в моей жизни это состоялось, и я уже много лет испытываю яркие эмоции как организатор международного ралли-марафона. Сегодня мне доверено возглавлять большой международный проект — ралли «Шелковый путь». Весь опыт, который у меня накопился за более чем 35 лет, я могу использовать, чтобы и участникам, и зрителям подарить яркие эмоции. В этом моя миссия и радость на сегодня.

Сообщалось, что ралли «Шелковый путь» предполагается как проект до 2025 года. А что будет дальше? Соревнование немного видоизменится, поменяет структуру или будет проходить так же?

Не знаю, в каких источниках указан рубеж до 2025 года, мы сами об этом никогда не задумывались, хотим и дальше продолжать наш проект. Сколько по времени он будет интересен участникам, зрителям, СМИ, партнерам гонки, спонсорам, которые нас поддерживают, столько мы и будем это делать. Я бы хотел, чтобы он существовал как можно дольше.

То есть в том, насколько он будет перспективен в дальнейшем, первичен вопрос спонсоров?

Любой вид спорта зависит от содействия со стороны государства и материальной поддержки со стороны бизнеса и партнеров. Когда все это объединяется воедино, тогда это направление живет. И мы рады, что «Шелковый путь» поддерживается уже 15 лет, и на нас большая ответственность, чтобы соответствовать ожиданиям всех, кто следит за нашим ралли.

«Большой спорт и просто спорт – это незабываемый период в жизни любого человека. Но у меня это было давно. Я рад, что в моей жизни это состоялось» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это была моя мечта, я рад, что ее удалось реализовать»

Расскажите о сотрудничестве с «Газпромом». Контракт с ним истекает в 2024 году. Удалось ли его продлить или переговоры пока идут?

С компанией «Газпром» мы начали сотрудничать с 2015 года. Тогда Алексей Борисович Миллер принял решение поддержать наш проект. Я с огромным уважением отношусь к успешным бизнес-достижениям компании «Газпром» и с благодарностью за то, что компания поддерживает спорт в нашей стране, и это создает большое уважение к этому мировому бренду.

У нас с «Газпромом» подписываются трехлетние контракты, в этом году завершается очередной трехлетний, и, конечно же, мы хотим, чтобы наше сотрудничество продлевалось, и надеемся, что вновь будет принято решение о поддержке нашего проекта, который не только развивает автомобильный спорт, но и укрепляет отношения между народами близлежащих дружественных стран, по которым проходит наш маршрут.

Какую гонку в своей карьере вы считаете наиболее памятной для себя?

Я бы выделил две гонки в своей спортивной биографии. Первая — «Шелковый путь» в моей нынешней жизненной истории как руководителя ралли. Это «Шелковый путь – 2016». Самый продолжительный в истории маршрут: Москва-Астана-Пекин в 10,5 тыс. километров и 17 дней. Сейчас же «Шелковый путь» имеет меньшую продолжительность, и ралли «Дакар» тоже. А вот в 2016 году нам удалось реализовать это.

Тогда начала свою работу наша очень дружная российско-европейско-китайская команда, и все получилось на высочайшем уровне. Были участники со всей планеты: из Южной Америки, Австралии, Азии, Европы, Африки. Это была очень большая и запоминающаяся победа для нас как организаторов. Мы получили мощный опыт, который с каждым годом стараемся наращивать.

А вторая запоминающаяся гонка как пилота — это моя первая победа в «Дакаре». Мне удалось победить там 7 раз, но первая победа была в 2000 году. Гонка проходила из Дакара в Египет, финиш был в Каире. Это была моя мечта, я рад, что ее удалось реализовать.

«С компанией «Газпром» мы начали сотрудничать с 2015 года. Алексей Борисович Миллер принял решение поддерживать наш проект» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Верю, что «Ак Барс» порадует в новом сезоне»

Вы не раз заявляли, что являетесь поклонником хоккейного клуба «Ак Барс». Как оцените прошедший сезон казанской команды в КХЛ?

Обожаю и люблю хоккей. Знаком лично со звездами нашего советского хоккея. Очень приятно иногда встречаться, пообщаться, выразить свое уважение, вспомнить детство. Хоккей дал мне очень много того, что нужно для побед в спорте. Это спорт настоящих мужчин, который дает чувство локтя товарища, когда ты без слов на опережение можешь понять, как будет действовать твой партнер. Я уважаю быстрый хоккей, потому что успех в хоккее – это скорость. Очень рад и счастлив, что в нашем родном Татарстане есть такая команда, как «Ак Барс». Когда болеешь за своих – это еще более яркие эмоции, чем когда просто наблюдаешь за хоккеем.

Да, это спорт, и победы не всегда бывают. Мы благодарны «Ак Барсу» за прошлые победы и эмоции, которые он подарил. Да, этот год получился не таким, как мы ожидали. Но главное сделать выводы и правильно стратегию выстроить на следующий сезон. Преданные болельщики «Ак Барса» будут ждать от обновленной молодой команды новых побед.

Да, может быть, они будут не сразу, не с первой игры, но взят курс на то, что в команде будут играть наши татарстанские молодые игроки, а не будут привлекаться игроки из других регионов и стран. Когда игроки свои, доморощенные, то и татарстанский спорт развивается лучше. Мы все сейчас в ожидании нового сезона и верим, что «Ак Барс» нас порадует.

В «Ак Барсе» сейчас идет перестройка. Пришел новый тренерский штаб, наблюдается ротация в составе. Уходят возрастные игроки.

Омоложение команды – это здорово. Молодая кровь, молодые игроки. Может, они не имеют какого-то большого опыта, но они имеют молодой азарт. В нашем российском, советском спорте не раз это наблюдали, как молодой неожиданно, раз и победил. Главное иметь цель! Молодой спортсмен хочет победить и ставит себе планку, может быть даже нереальную, на первый взгляд. А когда побеждает, испытывает незабываемую радость, как и все те, кто верил в него и за него болел.

«Весь опыт, который у меня накопился за более чем 35 лет, я могу использовать, чтобы и участникам, и зрителям подарить яркие эмоции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я патриот своей страны, и это ужасно, что спорт перемешался с политикой»

На ваш взгляд, нужно ли нашим спортсменам ехать на предстоящие летние Олимпийские игры в Париже?

Это ужасно, что спорт в наши дни перемешался с политикой, но мы находимся в этих реалиях. Я патриот своей страны. Мое мнение в том, что чувство Родины и патриотизма должно быть выше и важнее для наших спортсменов. И то, что нас вынуждают участвовать под нейтральным флагом, без гимна нашей страны – это унижение для нас!Главный стимул для спортсмена в международных соревнованиях – победить и дать повод играть гимну своей Родины первым. А этого не происходит.

И нам это навязывают. Чтобы всем нашим спортсменам не отстать в развитии, надо поднимать уровень чемпионатов России во всех видах спорта. Если перебрать в голове основные олимпийские и неолимпийские дисциплины, то мы там самые лучшие, самые быстрые, самые победные.

И даже на сегодняшний день результаты чемпионатов России выше чемпионатов мира или Европы. Неоднократно слышал от зарубежных спортсменов: «Ну что, ну мы победили, а русских-то не было. Мы не настоящие чемпионы».

Важно сейчас поднимать уровень наших чемпионатов и не опускать руки. Чтобы, когда развеются эти политические тучи, а это обязательно будет, и когда наши спортсмены встретятся с теми, с кем сейчас не имеют возможности побороться, чтобы они везде побеждали во всех видах спорта. Вот мое мнение.

В следующем году у вас красивый юбилей — 55 лет. Остались ли у вас какие-то несбывшиеся мечты к этой солидной дате?

Мечта простая и очень желанная, думаю, не только у меня. Чтобы мы достигли своих целей, быстрее наступил мир и не было вот этой политической неразберихи и напряжения. Это не какие-то пафосные слова, это я говорю от себя, от всего сердца. И если это произойдет к моему дню рождения, я, вместе со всеми россиянами, буду безумно счастлив!