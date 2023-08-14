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Происшествия 14 августа 2023 10:06

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко осудили за мошенничество

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Районный суд Владивостока приговорил генерального директора компании «Аврора-строй» и экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко к шести годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следователей, Ищенко в период с 2016 по 2021 годы присвоил денежные средства 187 дольщиков. При этом дом так и не был сдан.

Свою вину гендиректор признал на судебном заседании 7 августа. Андрею Ищенко назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

#Мошенничество #суд #приморский край
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