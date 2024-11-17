Экс-инспектора районной ГИМС задержали за взятки за хорошие оценки на экзаменах на права

Экс-инспектора районной ГИМС ГУ МЧС России по РТ задержали за взятки за хорошие оценки на экзаменах на права.

На протяжении трех лет старший госинспектор по маломерным судам Нижнекамского Центра ГИМС получал взятки за отметку об успешной сдаче экзамена на право управления маломерными судами.

Следствие установило, как минимум, четыре случая получения взяток сумму 66 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела инспектор пытался сбежать, однако его задержали в Ростовской области и после арестовали.