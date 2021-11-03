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Происшествия
3 ноября 2021  09:48
Елена Саляхова

Экс-имама казанской мечети за лидерство в экстремистской организации отправили за решетку

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Приволжский районный суд Казани вынес приговор бывшему имаму казанской мечети Габдрахману Наумову по делу о создании экстремистской организации. Эту информацию подтвердил ИА «Татар-информ» адвокат подсудимого Руслан Нагиев.

Уголовное дело было возбуждено весной 2020 года. Наумову предъявили обвинение сразу по двум статьям – в организации деятельности экстремистской организации и в ее финансировании. 

По версии следствия, с 2015 года Наумов был руководителем запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар»*. У себя дома он проводил агитационные собрания и занятия в мечети.

Суд посчитал, что вина Наумова доказана и отправил его в колонию общего режима на 6,5 лет. Адвокат подсудимого заявил, что будет обжаловать приговор.

*запрещенная на территории России экстремистская организация

#приговор #экстремисткая организация #имам
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