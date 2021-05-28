Экс-игроки «Нефтехимика» привезли Кубок Гагарина в Нижнекамск

Кубок Гагарина приехал сегодня в Нижнекамск. Главный трофей КХЛ привезли в родной город воспитанники местного «Нефтехимика», бывшие игроки этого клуба защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Наиль Якупов, которые завоевали его в минувшем сезоне в составе омского «Авангарда».

Первым пунктом назначения Кубка Гагарина стал центральный офис ПАО «Нижнекамскнефтехим», где его презентовали генеральному директору Айрату Сафину и заместителю генерального директора, коммерческому директору организации, председателю совета директоров ХК «Нефтехимик» Тимуру Шигабутдинову.

Сегодня же в 13:30 в конференц-зале «Нефтехим Арены» состоится пресс-конференция с участием Шарипзянова и Якупова, после чего Кубок Гагарина презентуют воспитанникам ДЮСШ «Нефтехимик».

С 16:00 до 18:00 там же, в «Нефтехим Арене», сфотографироваться с Кубком Гагарина смогут все желающие.