Экс-игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика» сыграют на олимпиаде за Словакию

Сборная Словакии по хоккею сегодня огласила состав команды на Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба национальной федерации.

В числе словацких сборников есть экс-защитник казанского «Ак Барса» Марек Дялога, играющий ныне в «Комете», Чехия. А также недавний нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Либор Гудачек («Динамо» Минск).

Дялога в сезоне 2015-2016 гг. сыграл за «Ак Барс» 29 игр, в которых набрал пять очков (1 гол+4 передачи). Гудачек провел в «Нефтехимике» сезон 2020-2021 — 50 игр, 38 (17+21) и начал нынешний — 11 игр, 2 (0+2).

С 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. На хоккейном турнире выступят 12 мужских сборных.

Из действующих игроков на олимпиаде казанцев будут представлять россияне Тимур Билялов, Дмитрий Воронков и Артем Галимов, американец Стивен Кэмпфер. «Нефтехимик» делегировал в Пекин финна Франса Туохимаа, чехов Лукаша Клока и Рональда Кнота.