Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова* объявили в розыск по делу о реабилитации нацизма

МВД России переобъявило в розыск экс-игрока программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*.

Как сообщает ТАСС, против него расследуется дело о реабилитации нацизма. Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом.

В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, на его счета наложен арест из-за неуплаты задолженности.

Он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.