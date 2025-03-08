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Происшествия 8 марта 2025 10:19

Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова* объявили в розыск по делу о реабилитации нацизма

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МВД России переобъявило в розыск экс-игрока программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*.

Как сообщает ТАСС, против него расследуется дело о реабилитации нацизма. Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом.

В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, на его счета наложен арест из-за неуплаты задолженности.

Он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

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