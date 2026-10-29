Экс-игрока «Ак Барса» Алексея Емелина объявили в розыск

Фото: ak-bars.ru

Бывший защитник «Ак Барса», «Авангарда» и «Монреаля» Алексей Емелин объявлен в розыск судебными приставами. Причиной стали долги завода в Тольятти, которым хоккеист владеет частично. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, на компании «Завод ЖБИ Флоркон» висят 39 исполнительных производств на общую сумму около 195 тысяч рублей. Предприятие в Самарской области производит сборные железобетонные изделия для промышленного строительства.

Емелину принадлежит 50% акций завода, остальная часть — у его бизнес-партнера Владислава Куракина. Если долг не будет закрыт, Федеральная налоговая служба может заблокировать банковские счета компании.

Алексею Емелину 40 лет. Он — чемпион мира 2012 года в составе сборной России и трехкратный обладатель Кубка Гагарина: дважды выигрывал трофей с «Ак Барсом» и один раз — с «Авангардом». Также в его карьере был сезон в НХЛ за «Монреаль».