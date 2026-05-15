Экс-игрок «Зенита» Витцель попал в состав сборной Бельгии на ЧМ

Сборная Бельгии по футболу опубликовала состав на стартующий через месяц чемпионат мира.

В состав команды Руди Гарсии вошел бывший полузащитник питерского «Зенита», а ныне игрок испанской «Жироны» Аксель Витсель.

Также вызваны три вратаря: Тибо Куртуа («Реал»), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбур»).

Среди защитников: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кейпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»),Хоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Франкфурт»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витцель («Жирона»).

Линия нападения: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбур»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).

На чемпионате мира бельгийцы сыграют в одной группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.