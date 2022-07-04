Экс-игрок «Зенита-Казань» задержан ФСБ за вымогательство 30 млн рублей

Бывший диагональный казанского «Зенита», 24-летний Александр Хрипун задержан за вымогательство у московской студентки 30 миллионов рублей. Он угрожал опубликовать ее интимные фотографии, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, Хрипун «разводил» девушку в течение двух месяцев постоянно придумывая поводы, почему она должна отправить ему деньги. В какой-то момент девушка даже просто подключила его телефон к своей карте, чтобы он сам мог выводить деньги. Спустя несколько дней Хрипуна задержали сотрудники ФСБ.

На Хрипуна возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это не первое обвинение в жизни Александра: в 2018 году он уже был осужден за похожий эпизод вымогательства у девушки.

В роли диагонального Хрипун выступал в казанском клубе в 2014-2016 годах. Затем перешел в уфимский «Урал», а последние сезоны играет в Греции.