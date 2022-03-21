Экс-игрок ХК «Салават Юлаев» выступит в Высшей флорбольной лиге за казанский «Ирбис»

Бывший игрок ХК «Салават Юлаев» Алексей Кудреман хочет продолжить выступления за казанский флорбольный «Ирбис», к которому он присоединился в середине января. Он успел сыграть три игры, в которых забил два гола. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал исполнительный директор «Ирбиса» Булат Габдрахманов.

«Дебют Кудремана состоялся. Он сыграл три игры, забил два гола и получил травму. Ему понравился такой опыт, хочет продолжать играть. По его словам, он будет более ответственно относиться к тренировкам и хочет внести свой вклад в победы клуба и в Высшей лиге. Клуб также хочет продолжить работу с игроком», - отметил собеседник.

Алексей Кудреман в 2011 году дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе московской «Красной Армии», на следующий сезон нападающий перебрался в «Русские Витязи». Всего за 4 года Алексей сыграл 114 матчей в МХЛ, набрав 36 (19+17) очков при 195 минутах штрафа. Также в активе Кудремана 50 матчей в ВХЛ за «Титан» (Клин) и ТХК (Тверь), в которых он набрал 7 (6+1) очков, и 18 матчей в КХЛ за «Витязь», в которых нападающий отличился одной заброшенной шайбой. В 2016 году он подписал двустороннее соглашение с уфимским клубом «Салават Юлаев» сроком на один год.

С 2019 года стал игроком в шорт-хоккей.

«Ирбис» — первый клуб по флорболу, который представляет Татарстан на российской флорбольной арене. В первый же сезон команда выиграла чемпионат без поражений и завоевала путевку в Высшую российскую лигу.