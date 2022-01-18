Экс-игрок ХК «Салават Юлаев» перешел в казанский флорбольный клуб «Ирбис»

Хоккеист Алексей Кудреман, выступавший в 2016 году за уфимский «Салават Юлаев», решил сменить вид спорта и подписал контракт с флорбольным клубом «Ирбис» из Казани. В активе игрока 18 матчей в КХЛ и одна заброшенная шайба, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в казанском клубе.

«Хочу попробовать что-то новое, ведь сильно больших отличий от хоккея в флорболе нет. Да и занимаюсь другими видами спорта для себя. Цели простые — найти себя и, если понравится, продолжать развиваться. Почему Казань? Здесь люди хоккей любят, да и друзей здесь много. Кто знает про меня, про хоккей, будут удивлены, что я туда приеду только уже в другой вид спорта. Это круто. Мне в целом понравилось предложение „Ирбиса“, ребята круто растут, у них большие цели. Хочу стать чемпионом с „Ирбисом“ и быть полезным клубу», — поделился игрок.

Дебютировать за «Ирбис» Кудреман может уже в марте, в матче заключительного тура первой лиги чемпионата России по флорболу.

Что касается хоккея, в 2011 году Алексей Кудреман дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе московской «Красной Армии», на следующий сезон нападающий перебрался в «Русские Витязи». Всего за 4 года Алексей сыграл 114 матчей в МХЛ, набрав 36 (19+17) очков при 195 минутах штрафа. Также в активе Кудремана 50 матчей в ВХЛ за «Титан» (Клин) и ТХК (Тверь), в которых он набрал 7 (6+1) очков, и 18 матчей в КХЛ за «Витязь», в которых нападающий отличился одной заброшенной шайбой. В 2016 году он подписал двустороннее соглашение с уфимским клубом «Салават Юлаев» сроком на один год.

С 2019 года стал игроком в шорт-хоккей.

«Ирбис» — первый клуб по флорболу, который представляет Татарстан на российской флорбольной арене. В сентябре 2021 года команда стартовала в Первой лиге чемпионата России. Клуб идет на первом месте турнирной таблицы, имея в активе 10 побед в 10 матчах. Заключительный тур команда сыграет во Фрязино в матче, где будет известно, кто из клубов выйдет в Высшую лигу.