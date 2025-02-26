Экс-игрок УНИКСа Хоакин Колом завершил карьеру

Фото: unics.ru

Бывший разыгрывающий УНИКСа испанец Хоакин Колом завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Сейчас игроку 36 лет. Последним клубом в его карьере была испанская «Жирона», за которую он выступал с 2022 года.

Напомним, Хоакин играл с УНИКС с 2015 по 2018 год. С командой он брал серебро Единой лиги ВТБ. Также он становился чемпионом мира в составе сборной Испании.

В данный момент УНИКС идет на третьем месте в таблице. В следующем матче казанцы сыграют с ЦСКА в Москве. Встреча состоится 1 марта в 13:30 по мск.