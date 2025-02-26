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На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2025 12:51

Экс-игрок УНИКСа Хезонья назвал Единую лигу ВТБ одной из лучших наравне с испанской

Экс-игрок УНИКСа Хезонья назвал Единую лигу ВТБ одной из лучших наравне с испанской
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший игрок УНИКСа Марио Хезонья, ныне выступающий за мадридский «Реал», отозвался об уровне Единой лиги ВТБ.

Хорват считает, что Единая лига ВТБ – одна из лучших наравне с испанской.

«Он потрясающий. Конечно, когда я там играл, возможно, потому что мы выступали в Евролиге, составы были немного сильнее. Не хочу никого обидеть, но для меня это однозначно – вместе с испанской лигой – одна из лучших», – цитирует «Чемпионат» Хезонью.

Напомним, Марио выступал за УНИКС в сезоне 2021/22. После исключения российских команд из Евролиги Хезонья остался в России и доиграл сезон в составе казанской команды, завоевав вместе с ней бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

В данный момент команда Велимира Перасовича идет на третьем месте в таблице. В следующем матче казанцы сыграют с ЦСКА в Москве. Встреча состоится 1 марта в 13:30 по мск.

#уникс #баскетбол #Евролига #спорт #Реал Мадрид
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