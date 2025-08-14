news_header_top
14 августа 2025

Экс-игрок УНИКСа Винс Хантер покинул «Зенит»

Фото: bc-zenit.com

Тяжелый форвард Винс Хантер покинул «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Американец покинул петербургский клуб в связи с истечением срока действия контракта, сообщает источник.

Напомним, Хантер играл за «Зенит» с 2023 года. Всего он провел 117 матчей за питерцев, где заработал 1251 очко, а также помог выиграть Кубок Кондрашина и Белова, золото и бронзу Суперкубка России, а также серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне «Зенит» дошел дор финала, где уступил в серии ЦСКА (2-4).

Винс Хантер выступал за УНИКС с 2022 по 2023 год. С казанцами он взял Единую лигу ВТБ.

#БК Уникс #БК Зенит #спорт #единая лига втб #волейбол
