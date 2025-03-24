Экс-игрок УНИКСа Лазарев прокомментировал слухи о возвращении Димитриевича в Казань

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Бывший центровой УНИКСа Иван Лазарев прокомментировал слухи о том, что разыгрывающий Ненад Димитриевич может вернуться в казанский клуб.

«Возвращение Нено в УНИКС могло бы быть переходом сезона, но, к сожалению, это просто слухи», – написал Лазарев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Милан» планирует расстаться с Димитриевичем, а УНИКС следит за ситуацией вокруг защитника.

Македонец выступал за «бело-зеленых» с 2022 года. С командой он брал чемпионство и серебро Единой лиги ВТБ, а также признавался MVP финала и регулярного чемпионата.

В данный момент УНИКС идет на третьем месте в таблице лиги. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с «Автодором». Встреча состоится завтра, 25 марта, в 18:00 по мск.