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На главную ТИ-Спорт 24 марта 2025 12:34

Экс-игрок УНИКСа Лазарев прокомментировал слухи о возвращении Димитриевича в Казань

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Экс-игрок УНИКСа Лазарев прокомментировал слухи о возвращении Димитриевича в Казань
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший центровой УНИКСа Иван Лазарев прокомментировал слухи о том, что разыгрывающий Ненад Димитриевич может вернуться в казанский клуб.

«Возвращение Нено в УНИКС могло бы быть переходом сезона, но, к сожалению, это просто слухи», – написал Лазарев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Милан» планирует расстаться с Димитриевичем, а УНИКС следит за ситуацией вокруг защитника.

Македонец выступал за «бело-зеленых» с 2022 года. С командой он брал чемпионство и серебро Единой лиги ВТБ, а также признавался MVP финала и регулярного чемпионата.

В данный момент УНИКС идет на третьем месте в таблице лиги. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с «Автодором». Встреча состоится завтра, 25 марта, в 18:00 по мск.

#БК Уникс #единая лига втб #баскетбол #спорт
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