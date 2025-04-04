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На главную ТИ-Спорт 4 апреля 2025 15:42

Экс-игрок СКА Сушинский отреагировал на чествование обладателей Кубка Гагарина в Кремле

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Экс-нападающий СКА и сборной России Максим Сушинский в беседе с изданием «Legalbet.ru» прокомментировал возможное чествование обладателей Кубка Гагарина в Кремле.

«Думаю, это хорошая идея. Раньше чествовали после чемпионатов мира, Олимпиад. Классной традицией может стать, почему нет? Только хоккеистов надо сразу поздравлять по окончании сезона. Все разъедутся, половина команды поменяется, кто-то куда-то уйдёт. Лучше чествовать по горячим следам», – отметил Сушинский.

На сегодняшний день в плей-офф Кубка Гагарина продолжает идти первый раунд. Первой командой, покинувшей турнир, стало нижегородское «Торпедо», которое в четырех матчах серии с «Локомотивом» уступило четырежды.

#кубок гагарина
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