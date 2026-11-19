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Нападающий «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, бывший игрок казанского «Рубина», был назван человеком 2026 года по версии журнала GQ.

Премия GQ France вручается с 1996 года лицам, добившимся значительных результатов и оказавшим влияние в спорте, кино, музыке, моде и культуре. Помимо Кварацхелии, в список лауреатов GQ France 2026 года вошел французский боец MMA Салахдин Парнасс.

Ранее грузинский вингер получил травму крестообразных связок колена в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:2).

Кроме того, он занял шестое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2026, опередив всех девятерых одноклубников по «ПСЖ», которые были номинированы на награду.