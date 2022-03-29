news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
29 марта 2022  20:15
Дамир Садриев

Экс-игрок «Рубина» Хакшабанович: «Жизнь в Казани удалась, я наслаждался ею»

news_top_970_100

Бывший полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович рассказал о периоде игры до приостановки контракта с казанским клубом. По словам черногорского футболиста, он до сих пор поддерживает связь с некоторыми российскими игроками «Рубина».

«Мои родные волновались и не могли спать по ночам, все время смотрели новости. В то время как несколько легионеров из российской лиги ушли, российские игроки остались. У меня с ними хороший контакт, время от времени мы общаемся, поддерживаем связь. Я ничего не собирался комментировать и поэтому ничего не боюсь. Думал, что жизнь в Казани удалась, но произошла трагедия, и мы ничего не можем контролировать. Но в остальном жизнь была хороша, и я наслаждался ею», – цитирует Хакшабановича Göteborgs-Posten

Сеад Хакшабанович перешел в «Рубин» за 6,5 миллиона евро из шведского «Норчепинга» и провел в составе команды 20 матчей, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. 

Напомним, ранее контракты с «Рубином» приостановили пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Хвичи Кварацхелия и Сильвие Бегич.

#фк рубин #футбол #РПЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное