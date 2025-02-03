Экс-игрок «Рубина» Бакаев получил перелом ключицы на одной из тренировок «Акрон»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев, ныне выступающий за «Акрон», получил перелом ключицы на одной из тренировок. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинцев, передавая слова врача команды.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдёт в одной из клиник Дубая. Восстановление займёт около шести недель. Солтмурад — сильный духом игрок и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй», – сказано в заявлении.

В текущем сезоне РПЛ Бакаев провел 16 матчей за «Акрон», отметившись 3 забитыми мячами.