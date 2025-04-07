Экс-игрок «Рубина» Шаронов: «ЦСКА очень сильно прибавил»

Фото: pfc-cska.com

Бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал выступления ЦСКА в весенней части текущего сезона РПЛ.

По его словам, из тройки «Локомотив», московское «Динамо» и ЦСКА именно у «армейцев» большая вероятность подняться.

«Возможно, сейчас ЦСКА ещё не нашел идеальную игру, но очень сильно прибавил, учитывая новую структуру. Тяжело предположить, будут ли красно-синие в тройке или нет. Но пока сбывается то, что я сказал», – передает слова Шаронова «Чемпионат».

Напомним, команда Марко Николича в шести турах весенней части РПЛ текущего сезона победила пять раз и единожды сыграла вничью.

В данный момент «армейцы» идут на четвертом месте в таблице Премьер-лиги с 44 очками. В следующем матче ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 12 апреля в 12:00 по мск.