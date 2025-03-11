news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 13:17

Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов: «хотел бы, чтобы в России больше говорили про футбол»

Читайте нас в
Телеграм
Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов: «хотел бы, чтобы в России больше говорили про футбол»
Фото: fcska.ru

Бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал развитие футбола в России.

По его словам, потенциал у страны хороший, главное, уделять больше внимания игре.

«Я хотел бы, чтобы мы в России больше говорили про футбол, несмотря ни на что. У нас очень мало говорят об игре, говорят только о счете или чем-то еще. А потом мы получаем удовольствие от условного матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» со счетом 0:1. Там проявляются тенденции современного футбола», – передает слова Шаронова «Чемпионат».

Напомним, Роман Шаронов выступал за «Рубин» с 2008 по 2014 год. С казанским клубом защитник дважды выигрывал Чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

На первом месте в таблице РПЛ сейчас идет «Краснодар» с 43 очками. Следом идет «Зенит» с идентичным количеством баллов. Замыкает топ-3 «Спартак» с 40 очками.

#роман шаронов #фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

10 марта 2025
«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

10 марта 2025